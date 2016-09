Verhoor rector Stolker

LEIDEN - De Britse hoogleraar taalkunde Vyvyan Evans mag van de rechtbank Den Haag rector magnificus Carel Stolker oproepen voor een getuigenverhoor. Evans vindt dat hij is tegengewerkt bij een sollicitatieprocedure voor een hoogleraarschap Engelse Taalkunde bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).

Door Wilfred Simons - 29-9-2016, 17:41 (Update 29-9-2016, 17:41)

Evans beschuldigt directeur Niels Schiller van het LUCL ervan dat hij buiten zijn medeweten om bij de Bangor University in Wales inlichtingen over hem zou hebben ingewonnen. Schiller zou vooral op zoek zijn geweest naar ’negatieve verklaringen’. Een en ander is in strijd met de wet en met de sollicitatiecode van de Universiteit Leiden.

Evans zegt dat hij van een ’anonieme klokkenluider’ te horen kreeg dat Schiller een anonieme brief over hem heeft ontvangen met een ’belastende verklaring over hem’. In een verweerdocument bestrijdt de universiteit die beschuldiging. De mededeling van de klokkenluider is ’onjuist’. Niemand van de sollicitatiecommissie zou werknemers van Bangor University hebben benaderd.