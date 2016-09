Dure lichten buiten werking

LEIDEN - De verkeerslichten op de kruising van Lammenschansweg en de De Sitterlaan blijven buiten gebruik. Dit ondanks dat ze 40.000 euro hebben gekost en daar nog eens 525 euro per week bij komt.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 29-9-2016, 18:14 (Update 29-9-2016, 18:14)

De gemeente is desondanks niet van plan de lichten weg te halen, want ze zijn mogelijk weer nodig als verderop het werk aan de Jan van Houtbrug daartoe noopt.

Eerder dit jaar werd de Kanaalweg deels afgesloten voor de bouw van een verkeerstunnel onder de spoorbaan. Voorafgaand aan die klus werd met verkeersmodellen becijferd waar het in Leiden drukker op de weg ging worden, als de Kanaalweg sloot.

Uit de computerberekeningen kwam naar voren dat de kruising van Lammenschansweg en De Sitterlaan onder druk kwam te staan. Omdat het verkeer op de Lammenschansweg voorrang geniet, werden lange stadsfiles voorspeld op de De Sitterlaan. Om de doorstroming te bevorderen werd op de kruising een nieuwe verkeerslichten neergezet.

De maatregel bleek echter al na enkele weken onnodig en bij het aanbreken van het zomerreces, werd de installatie buiten werking gesteld. De gemeente liet toen weten, mede naar aanleiding van kritische vragen vanuit de VVD-fractie, dat aan het einde van de zomer werd bekeken of de lichten weer aan moesten.

Nu het nieuwe werk- en schoolseizoen enkele weken oud is, blijkt dat het toch beter is de stoplichten buiten werking te houden. Volgens een woordvoerster van de gemeente ’is de praktijk soms anders dan de verkeersmodellen voorspellen. Want toen na enige weken (als proef en op basis van klachten en waarnemingen ter plaatse) werd besloten te bekijken hoe het verkeer zou afwikkelen zonder de tijdelijke regelinstallatie, ging dit beter dan verwacht.’

Omdat ongeveer een kilometer verderop bij het einde van de Lammenschansweg – bij Jan van Houtbrug en Levendaal – de komende maanden druk aan de weg wordt gewerkt, heeft de gemeente besloten de installatie ter hoogte van de De Sitterlaan toch nog even te laten staan, voor de zekerheid. ’Want dat kan extra druk ontstaan op deze kruising.’