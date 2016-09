'Geen bus rijdt op tijd'

Foto: ANP Archief

LEIDEN - ,,Het is hier een gekkenhuis'', meldt een telefonist van busmaatschappij Arriva. ,,In Leiden en omgeving rijdt geen bus op tijd'' De busfirma moet al flink omschakelen in de dagen rond 3 oktober.

Door Loman Leefmans - 29-9-2016, 20:16 (Update 29-9-2016, 20:35)

Door onder meer de opbouw van de kermis op een plek waar doorgaans veel lijnbussen langsrijden, treedt doorgaans al vertraging op. Maar dat verergert dit jaar door de omleidingen vanwege werkzaamheden aan Kanaalweg en Levendaal. Vertragingen van meer dan een halfuur vormen geen uitzondering. En dat verandert voorlopig niet, zo wordt via de drukbezette klachtenlijn gemeld. ,,Hou er maar rekening mee dat dat het hele komende weekeinde zo blijft.