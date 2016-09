Petitie met 1200 handtekeningen tegen nieuwe huizen in de Duivenvoordecorridor

Marieta Kroft

VOORSCHOTEN - Met een gloedvol betoog bood Voorschotenaar Stan Dessens donderdagavond de nieuwe burgemeester Pauline Bouvy een petitie aan voor het openhouden van deDuivenvoordecorridor. Hij deed dat namens veertien organisaties.

De 1200 mensen die de petitie ondertekenden willen dat de gemeente afziet van woningbouw in het groene gebied tussen de bebouwde kom van Voorschoten en Leidschendam. ,,Die corridor is de laatste open verbinding tussen het duingebied en de landgoederen ten westen van de spoorlijn en het Groene Hart ten oosten van de Vliet'', aldus Dessens. ,,Het is ook wel een kroonjuweel genoemd.''

De petitie is ook in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg overhandigd.