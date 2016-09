Lege stoelen bij klassiek concert

Foto Taco van der Eb Collegium Musicum verzorgt het eerste klassieke concert op de Garenmarkt.

LEIDEN - Zo druk als het ’s middags is op de Garenmarkt, zo rustig is het donderdagavond. Het loopt niet storm op het klassieke concert in de openlucht.

Door Theo de With - 29-9-2016, 22:16 (Update 29-9-2016, 22:16)

Leiden moet blijkbaar nog wennen aan dit nieuwe programma-onderdeel van de 3-oktoberviering. Vlak voor acht uur is de Garenmarkt nog een zee van lege stoelen. ,,Ik sta hier om het massaal toegestroomde publiek in goede banen te leiden’’, zegt Bernadette Drenth van de 3 October Vereeniging gekscherend.

Gok

Het klassieke concert is een probeersel van de vereniging. Ze hoopt daarmee meer aanbod te creëren voor vijftigers en zestigers, die wellicht te weinig van hun gading in het programma vonden. ,,Het is een gok’’, erkent bestuurslid Eric Filemon vooraf. ,,Oorspronkelijk was het idee om een concert te geven op het water bij de Zijlpoort. Dat is helaas niet gelukt.’’

Uiteindelijk kwam de vereniging bij Collegium Musicum uit. Het Leidse studentenorkest viert dit jaar zijn 80-jarig bestaan. Voor het jubileumconcert was de Vijfde Symfonie van Tsjaikovski al ingestudeerd en dit muziekstuk wordt nu opnieuw gespeeld.

Wenen

Het echtpaar Van der Knaap zit al ruimschoots tevoren klaar als een van de eerste bezoekers. ,,We zijn net terug uit Wenen, de hoofdstad van de klassieke muziek’’, vertellen ze. ,,Dus we dachten: we gaan naadloos door naar dit concert.’’

Collegium Musicum hebben ze nooit eerder horen spelen en Tsjaikovski kennen ze alleen van de cd. ,,We zien het wel. Als het een succes wordt, dan zijn wij er in elk geval als eersten bij geweest.’’

Pizzabrommertje

Aan de inzet en kwaliteit van het orkest ligt het zeker niet. Onder leiding van dirigent Jeppe Moulijn speelt Collegium Musicum gepassioneerd en geconcentreerd. De muziek wordt soms verstoord door een passerend pizzabrommertje of flarden gesprek van een terras.

Op de Garenmarkt staan volgens Filemon vierduizend stoelen. ,,Ik ben blij als een kwart daarvan bezet is’’, zegt hij voorafgaand aan het concert. Het blijkt ijdele hoop. Een paar honderd mensen nemen de moeite om naar buiten te komen voor vijftig minuten Tsjaikovski.

Vriendinnen

Op de derde rij, vlak voor het podium, zitten de vriendinnen Tileke Burger en Elly Wolters. ,,Ik ben heel enthousiast over dit nieuwe initiatief’’, zegt Tileke Burger, die eertijds het tweede vrouwelijke bestuurslid van de 3 October Vereeniging was. ,,Je moet soms iets nieuws proberen. Begin jaren negentig begonnen we met het minikoraal. Dat was ook niet meteen een succes en moet je nu zien.’’

Elly Wolters herinnert zich een eerder klassiek concert met Leidens Ontzet. ,,Dat was toen nog in de Groenoordhallen.’’