Oud Zoeterwoude blij met manuscriptkaart uit 1629

ZOETERWOUDE - De collectie van Oud Zoeterwoude is uitgebreid met een unieke manuscriptkaart uit 1629. De kaart, getekend door de beroemde landmeter Jan Pietersz Dou, geeft een stuk grond in Zoeterwoude weer dat in eigendom is van ene Claes Claesz van Leeuwen.

De kaart is aangekocht op een veiling. Donderdag 29 september is een replica door Gerard van der Hoeven, voorzitter Oud Zoeterwoude, voor het eerst getoond tijdens de donateursbijeenkomst van Oud Zoeterwoude.

Daarbij waren Ton de Gans, wethouder van Zoeterwoude en Cor de Graaf van Erfgoed Leiden en Omstreken als speciale gasten aanwezig. Dat tweetal heeft zich – met ook de Vereniging Oud Leiden – ingespannen dat Oud Zoeterwoude in bezit kon komen van de kaart.

Er zijn meer documenten aangekocht die betrekking hebben op de geschiedenis van Zoeterwoude. Zoals charters met zegels uit 1457 en 1462, charters van de periode rond 1600 en 28 documenten uit de 18e eeuw.

Van der Hoeven: ,,Alle documenten, maar vooral de eeuwenoude manuscriptkaart, zijn voor onze stichting uiterst waardevol. We zijn blij dat de koop is gelukt.”

Het originele exemplaar van de bijna 400 jaar oude manuscriptkaart – aangetast door de tijd – blijft veilig bewaard in het regionale archief te Leiden. In Oudheidkamer Suetanborgh aan het Suetanpad is de replica te zien.