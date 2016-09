Waag verhuist interieur voor haringen

Hielco Kuipers Restaurant De Waag

LEIDEN - Restaurant Waag schakelt dit jaar de hulp in van een verhuisbedrijf voor het leegmaken van het pand voor het uitdelen van de 35000 haringen en de 7000 wittebroden op maandagochtend.

De Waag heeft dit jaar meer meubilair dan vorig jaar. Bedrijfsleidster Tamara ten Berge: „We hebben een verhuisbedrijf ingehuurd. We zetten al het terrasmeubilair tot maandagmiddag in een truck van het verhuisbedrijf. Het binnenmeubilair verplaatsen we, net als vorig jaar, naar het bijgebouw aan de Mandenmakersteeg.” Het café-restaurant sluit zondagavond om zes uur de deuren om de boel te verplaatsen, maandagmiddag om één uur is het terras weer open en Ten Berge hoopt om zes uur ’s avonds ook weer binnen open te gaan. „Vorig jaar is alles soepel verlopen, het was leuk en gezellig met de mensen van de 3 October Vereeniging. We weten natuurlijk dat het ook dit jaar weer op de planning stond en gaan hard aan het werk met ons personeel.” Het restaurant is sinds vorig jaar zomer gevestigd in het Waaggebouw aan de Aalmarkt en moet een paar keer per jaar het interieur verhuizen voor evenementen.