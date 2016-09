Zelfstandig blijvend Voorschoten wil intensiever samenwerken met Leidse regio

Archieffoto Hielco Kuipers De gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar komen vrijdagmiddag bijeen in Allemansgeest.

VOORSCHOTEN - Voorschoten wil als zelfstandige gemeente op specifieke projecten intensiever samenwerken met de Leidse regio.

Door Marieta Kroft - 30-9-2016, 11:43 (Update 30-9-2016, 11:43)

Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Voorbeelden zijn de economie, de bereikbaarheid, de grotere sportvoorzieningen en de duurzaamheid. Besluiten worden genomen door de gemeenteraden, vindt Voorschoten.

Op nog een samenwerkingsverband zit Voorschoten echter niet te wachten. Projecten die in het nieuwe samenwerkingsverband worden ondergebracht, mogen daarom niet meer worden uitgevoerd door Holland Rijnland. ,,Als we op de ene plek gaan samenwerken, doen we dat niet op een andere plek ook’’, zei Nanning Mol (VVD).

Voorschoten wil in de Toekomstvisie Leidse regio opgenomen aandacht vragen voor de bijzonder positie die de gemeente inneemt. Voorschoten heeft immers samen met Wassenaar een ambtenarenapparaat. En dan zijn er de sociale taken die Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg met zijn drieen doen. Deze eerder gemaakte keuzes kunnen gevolgen hebben voor de samenwerking die Voorschoten aangaat in de Leidse regio, denkt de gemeenteraad.

Intussen begint de raad in Wassenaar zenuwachtig te worden van de bewegingen die Voorschoten richting Leidse regio maakt. De politici zijn bang dat ze ongewild worden meegezogen in een fusieproces. Ze stuurden vorige week twee afgevaardigden (raadsleden van de VVD en de PvdA) alvast naar het buurdorp om de boel er te verkennen. Het verslag dat ze uitbrachten was reden om afgelopen woensdag in spoedzitting bijeen te komen.

De initiatiefnemers, de lokale partijen WWW, DLW en HvW, wilden een uitspraak van de voltallige gemeenteraad dat Wassenaar zelfstandig moet blijven. Met die uitspraak konden ze dan het gesprek met de Voorschotense raadsleden ingaan dat deze vrijdagmiddag plaatsheeft in Allemansgeest. Die uitspraak kwam er niet, want de andere Wassenaarse fracties willen eerst praten met Voorschoten en op 10 oktober een standpunt innemen.

In Voorschoten werd donderdagavond lacherig gereageerd op de ’soap van Wassenaar’. CDA’er Cees Bremmer zette tijdens het debat het liedje in ’Vier kleine kleutertjes... op een mooie dag in september’. Het was een verwijzing naar de twee Wassenaarse raadsleden die een verkenningsgesprek waren aangegaan met de raadsleden Jan-Paul Middelburg (PvdA) en Nanning Mol (VVD). Bremmer wilde ook wel weten wat daaruit was gekomen, nu Wassenaar zo paniekerig reageert.

De nieuwe waarnemend burgemeester Pauline Koene tikte Bremmer op de vingers. Ze vond het niet gepast om kinderliedjes tijdens een serieus debat te zingen. En bovendien gaat het debat over samenwerking met de Leidse regio en niet over Wassenaar.

Middelburg zei na de vergadering dat het verkenningsgesprek niet meer voorstelde dan met zijn vieren een half uur een kop koffie drinken. ,,Niets bijzonders en heel informeel. Ik wist niet eens dat ze verkenners waren.’’