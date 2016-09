Vrije dag voor scholieren SCOL

Hielco Kuipers Drukte met scholieren op de fiets Rijnsburgerweg Boerhaavelaan

LEIDEN - Middelbare scholieren van het Visser ’t Hooft Lyceum en het Bonaventuracollege kunnen op 3 oktober doorfeesten tot laat in de nacht: zij zijn dinsdag 4 oktober vrij.

Door Ivy Grootendorst - 30-9-2016, 12:06 (Update 30-9-2016, 12:06)

De twee middelbare scholen maken deel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) en hebben in tegenstelling tot de andere middelbare scholen in Leiden maar één week meivakantie. De vijf vrije dagen die zij in de lente niet hebben, worden over de rest van het jaar verdeeld.