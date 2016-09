Laatste objecten verlaten museum Naturalis

Marten van Dijl/Naturalis Kameel verlaat zijn oude plaats met behulp van een takel

LEIDEN - Terwijl Naturalis in het Pesthuis een flinke bezoekersstroom trekt met ’T. rex in Town’, worden in het voormalige museum de zalen leeggemaakt.

Door Ivy Grootendorst - 30-9-2016, 12:12 (Update 30-9-2016, 12:12)

Een aantal opgezette dieren, waaronder de bizon, olifant en kameel verlieten woensdagmiddag hun plaats met behulp van een takel. Vrijwel alle ruim 7500 tentoongestelde natuurhistorische objecten hebben inmiddels een plek gevonden in de collectietoren van het museum of een depot elders in de stad. Veertig andere opgezette dieren zijn vervoerd naar het Rijksmuseum in Amsterdam, waar ze een onderdeel vormen van de tentoonstelling ’Frans Post, dieren in Brazilië’. Naturalis sloot op 31 augustus het grootste deel van het museum voor het publiek vanwege de verbouwing die vanaf begin november gaat plaatsvinden. Het bestaande museum wordt gerenoveerd en heringericht tot depot, labatorium- en kantoorruimte. Daar tegenaan wordt een heel nieuw museum gebouwd. Het publiek kan tot de heropening eind 2018 Naturalis bezoeken in het Pesthuis waar tijdens de verbouwing tijdelijke tentoonstellingen plaatsvinden. Tot 5 juni 2017 is daar ’T. rex in Town’ te zien.