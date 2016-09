Voorschoten zoekt oplossing voor zorgbehoeftig echtpaar dat huis uit moet

Foto LD De Einsteinlaan.

VOORSCHOTEN - De gemeente Voorschoten zoekt een oplossing voor het gezin dat uiterlijk 1 november hun huis aan de Einsteinlaan uit moet zijn.

Door Marieta Kroft - 30-9-2016, 13:33 (Update 30-9-2016, 13:33)

Dat zei wethouder Inge Nieuwenhuizen donderdagavond tijdens de raadsvergadering in antwoord op vragen van de SP. ,,We zijn met het echtpaar in gesprek.’’ SP’er Erik Maassen vroeg naar aanleiding van het artikel ’Echtpaar met handicap wordt uit huis gezet’, dinsdag in deze krant, om een oplossing. ,,Ik wil de reden van de uithuisplaatsing, geluidsoverlast, niet betwisten. De rechter besluit...