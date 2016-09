Liveblog: 3 october 2016

De taptoe, Reveille, het koraalzang, de Grote Optocht en het afsluitende vuurwerk. Leiden is het weekend en maandag in feeststemming. Beleef Leidens Ontzet via ons liveblog.

Door Leander Mascini - 30-9-2016, 13:35 (Update 30-9-2016, 13:35)

