Scooterrijder gewond na botsing met auto in Leiden

LEIDEN - Bij de kruising van de Lage Rijndijk en de Borneostraat in Leiden is een scooterrijder vrijdag op een stilstaande auto gebotst. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 30-9-2016, 14:24 (Update 30-9-2016, 14:24)

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.