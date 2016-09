LD Nieuwsquiz: test uw kennis over Leiden in september

LEIDEN - Bent u op de hoogte van het wel en wee in Leiden? Weet u wat er in uw buurt speelt? Doe dan mee met de LD Nieuwsquiz van september en test uw kennis van de actualiteiten.

Door Leander Mascini - 1-10-2016, 7:00 (Update 1-10-2016, 7:00)

In de nieuwsquiz krijg je tien vragen over het nieuws en de actualiteiten van de afgelopen maand. In deze eerste editie vragen over onder meer het minikoraal, T. rex Trix en Leids basketbal. De quiz vul je hieronder in. App-gebruikers doen de quiz hier.

In de week van 10 oktober trekken wij een winnaar. Deze gelukkige wint een paar Leidse oorbellen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd, maar de goede antwoorden op de vragen worden later in oktober online gezet.