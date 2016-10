Instrumentmakersschool krijgt erepenning

Archieffoto In de nieuwbouw van de LIS.

LEIDEN - De Leidse instrumentmakersschool (LIS) heeft zaterdagnacht de gouden erepenning van Leiden gekregen.

Door Binnert Jan Glastra - 1-10-2016, 22:15 (Update 1-10-2016, 22:15)

De specialistische mbo-school staat al vele jaren hoog aangeschreven. ,,Zowel stagiaires als afgestudeerden van de LIS zijn zeer gewild in het bedrijfsleven en de studenten die de LIS met een diploma verlaten hebben daardoor praktisch een baangarantie. Zodoende levert de LIS een steeds belangrijkere bijdrage aan niet alleen de regionale maar zelfs ook aan de nationale economie’’, stelt de gemeente. Voor het college van burgemeester en wethouders is de nieuwbouw van de school een parel van het BioScience Park en een toonbeeld van het mbo-onderwijs in Leiden.

En dus verdient de school het om de gouden erepenning te mogen bijplaatsen in de prijzenkast. De penning wordt jaarlijks aan de vooravond van de viering van Leidens Ontzet in het Leidse stadhuis uitgereikt aan een persoon of instelling die zich voor de stad en zijn inwoners bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt of op positieve wijze heeft bijgedragen aan de beeldvorming van de stad.