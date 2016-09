Weergoden goed voor Leiden

Archieffoto Hielco Kuipers Zomerweer bij de optocht.

LEIDEN - De weergoden hebben een speciale band met Leiden. Dat was al zo in 1574, toen de Geuzen er met dank aan een fikse storm en hoog water in slaagden om de Spanjaarden te verjagen en het beleg van de stad te breken. En dat is nog steeds zo.

Door Ruud Sep - 1-10-2016, 7:12 (Update 1-10-2016, 7:12)

Het is goed dat Leidens Ontzet op 3 oktober wordt gevierd en niet een dag ervoor of een dag erna. De derde oktober blijkt door de jaren heen net iets warmer te...