VVD Oegstgeest wil weiland na vijftig jaar weer terug

Archieffoto Het Landje van Bremmer in Oegstgeest.

OEGSTGEEST - Het is op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke stellingname in een tijd dat de grenzen in de regio door steeds nauwere samenwerking steeds meer vervagen: de Oegstgeester VVD die een halve eeuw nadat Leiden een groot deel van het grondgebied van het dorp annexeerde, nu zes hectare terug wil hebben.

Door Ruud Sep - 1-10-2016, 17:19 (Update 1-10-2016, 17:19)

VVD-raadslid Sven Spaargaren brak gisteren een lans voor het terug-annexeren van de weilanden op de grens van Leiden en Oegstgeest ten zuidwesten van de Leidsestraatweg, in de volksmond bekend als...