Raadslid houdt handen vrij voor bezwaar

Illustratie Hoornveste De Kasteeltorens.

OEGSTGEEST - Drie jaar geleden leidde haar voornemen om mee te stemmen over ontwikkelingen bij haar voor de voordeur nog tot grote beroering in de gemeenteraad van Oegstgeest. Deze week leidde de aankondiging van raadslid Karin Rosdorff (Leefbaar Oegstgeest) dat zij niet mee zou stemmen over de eerste schets voor een nieuw bestemmingsplan voor haar wijk, tot lichte verwarring.

Door Ruud Sep - 1-10-2016, 12:25 (Update 1-10-2016, 12:25)

Rosdorff meldde donderdag aan het begin van de gemeenteraad dat zij niet uitsluit dat ze in de toekomst nog bezwaar gaat maken tegen...