Mooiste filmmuziek luisteren

Publiciteitsfoto Het harmonie-orkest repeteert filmmuziek voor ’Magic of the Movies’ volgend weekeinde in Leiden.

LEIDEN - Soms maakt de muziek meer indruk dan de film zelf. Wie herinnert zich niet de klanken van ’Soldaat van Oranje’, ’Star Wars’ of ’Once upon a time in the west’?

Door Theo de With - 1-10-2016, 10:25 (Update 1-10-2016, 10:25)

Koor en orkest brengen zestien soundtracks ten gehore in de Stadsgehoorzaal

Twaalf van de mooiste soundtracks worden volgend weekeinde in de Leidse Stadsgehoorzaal ten gehore gebracht door orkest en koor. Sinds begin september wordt druk gerepeteerd voor het evenement, dat ’Magic of the Movies’ is gedoopt.

Musicals

Het concept is bedacht door Marcel Woudsma en Michiel de Boer. Zij hebben samen een theaterproductiebedrijf in Zoetermeer. ,,Vorig jaar hebben we de show ’A Night at the Musicals’ gemaakt voor sporthal De Cuyl in Oegstgeest’’, vertelt Woudsma. ,,Daar ontstond het idee om iets dergelijks met filmmuziek te doen.’’

Ze hebben speciaal voor deze gelegenheid een orkest en een koor samengesteld. ,,Mijn compagnon is dirigent bij een aantal orkesten’’, zegt Marcel Woudsma. ,,Op die manier hebben we 65 à 70 musici gerecruteerd. Het koor bestaat uit 25 zangers die we via audities hebben geselecteerd.’’

Lichteffecten

Hij wijst erop dat ’Magic of the Movies’ totaaltheater moet worden. ,,Naast de muziek hebben we speciale lichteffecten en uiteraard filmfragmenten. Op een groot scherm projecteren wij beelden uit de betreffende films. Soms hebben we een compilatie van een film gemaakt en soms tonen we een bepaalde passage die kenmerkend is voor de film.’’

Op het programma staan onder meer de films ’Star Wars’, ’Superman’, ’Lord of the Rings’, ’Exodus’, ’Soldaat van Oranje’, ’Intouchables’ en ’Saving Private Ryan’. ,,We hebben gekozen voor zowel bekende als onbekende nummers’’, aldus initiatiefnemer Marcel Woudsma. ,,Uit recente films, maar ook uit klassiekers. Op deze manier hopen wij zowel jong als ouder publiek aan te spreken.’’

Solisten

De acteurs Simone Breukink en Rutger Bulsing presenteren de muzikale filmavonden. Ook zullen zij in enkele nummers als solist van zich laten horen. Pianiste Julia Buizer brengt het nummer ’Una Mattina’ uit de Franse film ’Intouchables’ ten gehore, een compositie van Ludovico Einaudi.

Het Zoetermeerse theaterbureau heeft het oog op de Stadsgehoorzaal in Leiden laten vallen. ,,Een zaal met allure en bovendien een fantastische akoestiek. Daarnaast moet het podium groot genoeg zijn voor een heel orkest.’’

’Magic of the Movies’, vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober, 20.00 uur en zondag 9 oktober, 14.oo uur, Stadsgehoorzaal, Leiden.