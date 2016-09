Auto in Leiden brandt uit

Foto Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Een auto in de Anna Paulownastraat in Leiden is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand. Het vuur sloeg over van brandende matrassen die naast de auto tegen een muur stonden.

Door Fokke Zaagsma - 1-10-2016, 1:32 (Update 1-10-2016, 1:32)

Foto Toon van der Poel

De brandweer kon moeilijk in de straat komen.

Foto Toon van der Poel

Een brandslang moest een flink stuk worden uitgerold.

De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting.