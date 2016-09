Hutspotfestijn is te groot voor Hooglandse Kerkgracht

LEIDEN - De hutspotmaaltijd van de 3 October Vereeniging zit in de huidige vorm aan zijn grenzen. Als het volgend jaar weer zo druk is, moet de maaltijd óf op een andere plek gehouden worden, óf hij moet eerder beginnen.

Door Janneke Dijke - 1-10-2016, 10:19 (Update 1-10-2016, 10:19)

De 3 October Vereeniging denkt dat een half uur eerder beginnen de beste oplossing is. „Het is een heel geslaagd evenement, op een hele mooie locatie. Dat willen we graag zo houden”, zegt Charles Schulpen, voorzitter van de Commissie Haring & Wittebrood...