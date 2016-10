Bekijk fotoalbum hutspot en Taptoe Leiden

Foto Stefan Tetelepta/Lostformat

LEIDEN - Zaterdag is het 3 oktoberweekend begonnen met het uitdelen van hutspot bij de Hooglandse kerk in Leiden. 's Avonds was de traditionele taptoe die begon met regen.

Door Internetredactie - 1-10-2016, 22:00 (Update 1-10-2016, 22:09)

Het Leidsch Dagblad was erbij om omstanders en deelnemers op de foto te zetten.









































































































































































































































































































































































































































Klik hier voor het fotoalbum.