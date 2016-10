Kritiek Geerbrug vanwege kostenoverschrijding

ZOETERWOUDE - De Geerbrug over de Ommedijkse Watering aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude wordt vervangen, de brugconstructie is niet meer te repareren. De fractie van Positief Zoeterwoude was aanvankelijk niet zo enthousiast over de gang van zaken rond de brug en de houding van het college.

Fiets- en autobrug zijn in het gekozen model geïntegreerd en PZ vraagt zich af of dat nodig is (er ligt al een prima fietsbrug) en of dat dat wel veilig genoeg is. Pieter Goossen van PZ: ,,Denk aan ouders met jonge kinderen fietsend van en naar boerderij ’t Geertje. Veiligheid van de fietsers staat voor ons voorop.”

Maar volgens het college van B & W hoeven daar geen zorgen over te bestaan. Er wordt namelijk een duidelijke (fysieke) scheiding gemaakt tussen auto- en fietsdeel en daarmee is de veiligheid voldoende gewaarborgd. Verder: de huidige fietsbrug levert (geluids-)klachten op door klepperende dekplaten; een betonnen (geïntegreerde) verkeersbrug heeft een levensduur van minimaal 100 jaar; ruimtelijk en stedenbouwkundig en esthetisch past een geïntegreerde verkeersbrug goed in het landschap. Daarnaast: een geïntegreerd ontwerp is duurzaam; de oude fietsbrug wordt elders hergebruikt, dus er is geen sprake van kapitaalvernietiging; en last but not least: omwonenden en belanghebbenden hebben liever een twee - in - een brug.

Wat de kosten aangaat: het klopt dat de aanleg van een geïntegreerde brug in eerste instantie duurder uitvalt dan alleen een autobrug, zo’n 75.000 euro. Maar wat dat betreft kijkt de gemeente liever - ver - vooruit. Door nu te kiezen voor het geïntegreerde ontwerp, hoeft de fietsbrug in 2058 namelijk niet vervangen te worden, a € 150.000 euro.

PZ gaat akkoord met de argumenten van het college. Nog wel met kritiek naar wethouder Den Ouden. Het uiteindelijke model waarvoor, door middel van een aanbesteding, is gekozen, overschrijdt namelijk in totaal met 170.000 euro het van tevoren geraamde budget (€ 660.000). Het college heeft vervolgens de opdracht gegund en pas daarna de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de overschrijding. Daarmee heeft de wethouder de raad gepasseerd. Den Ouden erkent dat hij het beter anders had kunnen aanpakken. ,,Als ik eerst naar de raad was gegaan had dat voor vertraging gezorgd, Maar ik snap wel dat het niet prettig is als je eigenlijk geen nee meer kunt zeggen.”

Momenteel worden de eerste voorbereidingen voor de vervanging getroffen. De planning is in november te starten met het vervangen van de brug.