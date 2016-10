Werfpop gered, want het is geen Woodstock

LEIDEN - Werfpop krimpt iets, maar blijft bestaan. Het gebied in de Leidse Hout voor festivals wordt weliswaar fors ingeperkt en duidelijk begrensd, maar tijdens het Leidse popfestival mag die afbakening een beetje worden verlegd.

Door Loman Leefmans - 2-10-2016, 12:25 (Update 2-10-2016, 12:25)

Dat heeft de gemeenteraad besloten. ,,En daar zijn we hartstikke blij mee’’, zegt Werfpopwoordvoerder Jeroen van der Lippe. ,,Het belangrijkste is dat we verder kunnen.’’

Van der Lippe vreesde een maand geleden nog voor het voortbestaan van het succesvolle muziekfeest. Nadat tijdens Summerjazz een deel van het festivalterrein in de Leidse Hout was verrampeneerd, vond de gemeente het tijd om duidelijke regels te stellen. Ook de belangengroep Vrienden van de Leidse Hout en wijkvereniging Houtkwartier drongen aan op aangepaste voorschriften.

In het uiteindelijke bestemmingsplan is onder meer opgenomen dat er nooit meer dan 13.000 bezoekers mogen komen, de muziek om 23.00 uur moeten stoppen en ook het festivalterrein is duidelijk afgebakend. Dat laatste is waar Van der Lippe zich ernstige zorgen over maakte. Hij hoopte dat de backstageruimte voor de artiesten en de ongeveer vijftig toiletwagens nét buiten de omschreven festivalkavel mochten staan. Zo niet, dan kon de puzzel die de inrichting van Werfpop jaarlijks met zich meebrengt, niet meer worden gemaakt.

Gelukkig voor Van der Lippe stemde de raad donderdagavond in met het voorstel voor enige coulance ten opzichte van het popfestijn. Want, zoals GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe het omschreef: ’De Leidse Hout is niet de Oostvaardersplassen en Werfpop is geen Woodstock.’

Van der Lippe gaat nu, gesteund door het raadsbesluit, verdere toenadering zoeken tot de Vrienden en de wijkvereniging. ,,Om samen een protocol op te stellen.’’