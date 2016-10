Technolab vaker naar scholen toe

Foto Hielco Kuipers Wesley van der Velde en Brigitte van Ark in een van de werkruimtes van Technolab: een oude kleedkamer.

LEIDEN - Het Technolab gaat steeds vaker naar de scholen toe. De mensen van de technische, educatieve werkplaats in Leiden merken dat het voor scholen vaak lastig is om naar het lab aan de Zweilandstraat te komen. „Ze moeten dan ouders en vervoer regelen. Door naar de scholen toe te gaan, nemen we een last bij de scholen weg”, zegt Wesley van der Velde van Technolab.

Door Janneke Dijke - 3-10-2016, 17:06 (Update 3-10-2016, 17:06)

De workshops Praten met apparaten en Duurzaam mobiel worden al op scholen gegeven. Daar komt vanaf...