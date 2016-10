Politie neemt nepvuurwapens in beslag

LEIDEN - Drie Leidenaars zijn zaterdag opgepakt omdat ze in het bezit waren van een nepvuurwapen.

Door Loman Leefmans - 2-10-2016, 16:09 (Update 2-10-2016, 16:09)

Daarna heeft de politie uitgezocht welke kermiskraam het speelgoed als prijsje uitdeelde en daar is de complete voorrand in beslag genomen.

Afgelopen jaar ontstond ophef in de lokale politiek over de verdacht echt lijkende speelgoedpistolen op de kermis. Afgesproken werd met de kermisexploitanten dat ze dit jaar niet meer in omloop zouden zijn, maar die mededeling bleek in ieder geval bij een kraam niet te zijn doorgedrongen.