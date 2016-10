Nieuw hofje sneuvelt in het zicht van de finish

LEIDEN - De aanvraag voor een vergunning voor een hofje met vijf huizen achter de Middelstegracht is door de gemeente Leiden buiten behandeling gesteld. Aanvrager Vebra - een bedrijf van Louise Braham, de vrouw van Jan Verbaan - zou hebben verzuimd een Bibob-formulier in te vullen. Volgens Verbaan en zijn advocaat Jurgen Geelhoed is dat formulier nooit verstuurd.

Door Aad Rietveld - 3-10-2016, 7:22 (Update 3-10-2016, 7:22)

Het voorbereidingen voor het bouwproject - het Duivelspoorthofje - loopt al jaren. De gemeente heeft het in het zicht van de finish stopgezet, zegt...