Zoeken naar verdachte met een nepwapen

Foto Leidsch Dagblad Op de beelden van de camera’s van Daylight wordt gezocht naar een verdachte.

LEIDEN - Een feestvierder waarschuwt zaterdagnacht rond een uur of één een paar politiemensen die met hun auto voorbij rijden. Hij heeft op de Leidse Breestraat een jongen zien lopen met een pistool in zijn broeksband. In de meldkamer op het politiebureau aan de Langegracht zijn meteen alle ogen op de beeldschermen gericht.

Door Annet van Aarsen - 2-10-2016, 17:55 (Update 2-10-2016, 17:55)

Op de Breestraat heeft niemand het in de gaten. De camera’s van het Belgische bedrijf Daylight, dat voor Leidens Ontzet het systeem van ’crowdmanagement’ in de stad aanlegt en...