8500 geusjes in één dag

De Geusjes krijgen vorm. Bekijk Fotoserie

RIJNSBURG/LEIDEN - Je zou maar 8500 geusjes moeten bakken in één dag tijd. Bakker Van Maanen lijkt er zijn hand nauwelijks voor om te draaien. De bakkerij uit Rijnsburg is leverancier van de wittebroden die Leidenaars tijdens het Ontzet samen met haring gratis kunnen ophalen bij de Waag. „Het blijft een uitdaging, maar het is te doen, we zijn gewend aan grote aantallen”, zegt eigenaar Johan van Maanen.

Door Liza Janson - 2-10-2016, 21:26 (Update 2-10-2016, 21:26)

Een deegdraaier, ovenist, opmaker en nog twee bakkers waren gisteren tot ’s avonds laat in de bakkerij aan het werk. Zo’n 4500 kilo deeg ging door hun handen. Een recept van tarwebloem, roggebloem, water, zout, gist en desem. Een ’stoer’ bolletje van 450 gram met veel korst is het resultaat. „Exclusief voor 3 oktober”, zegt Van Maanen. „Vroeger werd het brood op een stenen vloer in een takkenbosoven gebakken, dat proces proberen we met ons vloerbrood na te bootsen.” Ook al is het geusje nog zo lekker, het is alleen rond 3 oktober te krijgen. „Dat hoort bij het karakter van de traditie.”

Het is het dertiende jaar op rij dat de bakker het wittebrood verzorgt. In 2004 kwam de productie in handen van het Rijnsburgse bedrijf en kreeg het brood de naam geusje, vernoemd naar de watergeuzen die Leiden bevrijdden en haring en wittebrood meenamen. Leidse bakkers stonden destijds niet te juichen, ze voelden zich gepasseerd. „Er was inderdaad commotie”, blikt Van Maanen terug. „Het zou in handen van Leidse bakkers moeten blijven, vanwege de historische link. Terwijl er misschien juist een historische link met Katwijk is. De boot van de geuzen kwam over zee aan, waarschijnlijk uit Katwijk.” De 3 October Vereeniging koos voor Van Maanen omdat zij in één keer veel kunnen leveren. „Met verschillende bakkers was het altijd een hele strijd om het gerealiseerd te krijgen.”

Van Maanen is er nog steeds trots op. „Ik geniet van dat historische verhaal. Op deze manier kun je er als ondernemer deel van uitmaken en er kleur aangeven.” Vlak voor het uitdelen is hij altijd in de Waag om te controleren of alles goed is gegaan. „Van te voren drinken we een kop koffie en eten we een harinkje. Het sfeertje als de deuren opengaan, is iets heel bijzonders.”