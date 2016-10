Nieuwscafé LD op de kermis

LEIDEN - Het mobiele nieuwscafé van het Leidsch Dagblad maakt momenteel zijn debuut tijdens Leidens Ontzet. Tegenover het station en naast de verhoogde taxistandplaats is de veredelde kraam van deze krant te vinden.

Door Loman Leefmans - 3-10-2016, 7:27 (Update 3-10-2016, 8:55)

Daarin zijn verslaggevers aan het werk, is er een informatiebalie voor lezers en adverteerders, evenals een koffiecorner, een oplaadpunt voor telefoons en een rad van fortuin met bescheiden prijsjes.

Adjunct-hoofdredacteur Hugo Schneider is vandaag tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig voor een spreekuur en voor tips. Later op de middag, tussen 14.30 en 16.30 uur is Bep het Medium in het nieuwscafé voor een zogeheten ’meet and greet.’ En cartoonist Maarten Wolterink maakt ter plekke spotprenten.