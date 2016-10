A4 weer prominent op filelijst

LEIDEN - Rijksweg A4 bij Leiden en Zoeterwoude staat nog steeds in de topvijf van ernstigste fileknelpunten van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de ANWB over de maand september.

Door Loman Leefmans - 2-10-2016, 21:39 (Update 2-10-2016, 21:39)

De A4 staat weliswaar op de vijfde stek, maar dat komt door de omvangrijke werkzaamheden bij de A1 en A6 nabij Amsterdam waardoor die plekken hoog zijn genoteerd.

De filezwaarte is landelijke gezien fors gestegen in het derde kwartaal. De A4 bij Leiden en Zoeterwoude is na de grondige verbouwing van enkele jaren geleden slechts tijdelijk weggeweest op de filelijstjes. Daarom wordt al enige tijd door de lokale overheden aangedrongen om op het tweebaansgedeelte een extra rijstrook aan te leggen. Daar is voldoende ruimte voor.