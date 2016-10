Regen zorgt voor rust

LEIDEN - Dat de regen het afgelopen weekeinde de feestvreugde wat drukte, daar wil voorzitter Michiel Zonnevylle van de 3 October Vereeniging niets van weten. ,,Ik heb daar niets van gemerkt. Bij de pleintaptoe zaten evenveel mensen als anders, en ze waren niet minder enthousiast.’’

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 2-10-2016, 21:47 (Update 2-10-2016, 21:47)

Laag aantal incidenten deels door het weer verklaard

Uiteraard hadden de buien wel gevolgen. ,,Tijdens de taptoe op zaterdagavond hebben we goed gelet of er geen onweer op komst was. Dan treedt namelijk een noodscenario in werking dat we gelukkig niet nodig hadden. En bij de kermis zal het uiteraard wel iets rustiger zijn geweest, tijdens de regen. Ik hoop dat dat morgen op 3 oktober weer helemaal goed komt.’’

Volgens de politie zorgde de regen ook voor een positief effect. Het aantal incidenten was laag. ,,Heel simpel: als het nat is, dan zijn er minder mensen buiten’’, verklaart een woordvoerster van de politie.

In ieder geval zijn drie Leidenaars zaterdag opgepakt omdat ze in het bezit waren van een nep vuurwapen. Daarna heeft de politie uitgezocht welke kermiskraam het speelgoed als prijsje uitdeelde en daar is de complete voorraad in beslag genomen. Afgesproken was met de kermisexploitanten dat ze dit jaar niet meer in omloop zouden zijn, maar die mededeling bleek in ieder geval bij één kraam niet te zijn doorgedrongen. De VVD-fractie gaat daar donderdagavond burgemeester Henri Lenferink over ondervragen, zo is al aangekondigd.

De politie hield daarnaast nog elf personen aan, hoofdzakelijk in de nacht van zaterdag op zondag. Vijf hadden er deelgenomen aan een vechtpartij op de Lammermarkt en een Leidenaar werd opgepakt omdat hij een stadgenoot bedreigde met een mes op het Kiekpad, nabij de Steenstraat. Openbare dronkenschap was de reden voor de overige aanhoudingen. ,,Zeker als je het afzet tegenover het aantal mensen dat op de been was, is het een heel laag aantal’’, aldus de politiewoordvoerster. ,,En ook als je het vergelijkt met voorgaande jaren.’’

Zonnevylle is blij met het rustige verloop. Hij doet vandaag zijn reservejacquet aan, als hij in een koets met de optocht meerijdt, en hoopt dan niet als spons te fungeren. ,,Na zoveel 3 oktobers met mooi weer, waren we bijna vergeten hoe het was als het regent. ,,Vergeet niet dat we onlangs bij de inschrijving nog zaten te zweten in het pak.’’