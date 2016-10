Camper in beslag genomen tijdens Leidens ontzet

LEIDEN - Tijdens de viering van het Leidens ontzet is zondag een camper in beslag genomen op het Noordeinde. Bij een controle op zakkenrollers bleek dat de eigenaar van het voertuig nog een belastingschuld open had staan. Er waren nog meer incidenten.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 10:51 (Update 3-10-2016, 10:59)

Door cameratoezicht kwam de politie erachter dat een groep personen zondagavond vermoedelijk actief was met zakkenrollen. De groep bestond uit zeven voertuigen waaronder bussen en campers. De groep, die voornamelijk bestond uit vrouwen en kinderen, verplaatste zich in de omgeving van de Turfmarkt door het centrum van Leiden.

Twee voertuigen met meerdere inzittenden werden gecontroleerd op het Noordeinde. Er werden vervolgens zeventien bekeuringen uitgeschreven voor het niet goed vervoeren van kinderen. Zij zaten los achter in een bestelauto. Een camper werd bovendien in beslag genomen vanwege een nog openstaande belastingschuld.

Een bestuurder van een busje kreeg een bekeuring omdat de achterbank niet was voorzien van veiligheidsgordels. Deze bestuurder mocht niet verder rijden met de bus, die opnieuw gekeurd moet worden.

Naast deze controles werd er een persoon aangehouden op de Haarlemmerstraat voor het hebben van een nepvuurwapen. Op de Marksteeg was er een aanhouding omdat een verdachte in het bezit was van inbrekerswerktuigen. Een persoon werd onwel op het Ballonpad en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.