Amsterdammer beroofd en mishandeld in Leiden

Foto: ANP

LEIDEN - In de Narmstraat in Leiden is in de nacht van zaterdag op zondag een 24-jarige Amsterdammer beroofd. Tijdens de beroving kreeg het slachtoffer enkele klappen en schoppen.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 13:49 (Update 3-10-2016, 13:54)

Het slachtoffer fietste rond 5.15 uur over de Narmstraat toen een onbekende man hem plotseling vastpakte en enkele klappen gaf.

De Amsterdammer werd vervolgens beroofd van verschillende persoonlijke eigendommen. Er was ook een tweede verdachte.

De verdachten hebben een licht getinte huidskleur en gingen er na de beroving met de fiets van het slachtoffer vandoor. De recherche onderzoekt de zaak en zoekt getuigen.