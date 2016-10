Inbrekers slaan ramen van auto’s kapot in Roelofarendsveen

Foto: Facebook Politie

ROELOFARENDSVEEN - Op de Noorderhemweg in Roelofarendsveen is in de nacht van zondag op maandag in verschillende auto’s ingebroken. De daders hebben ramen ingeslagen om hun slag te slaan.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 14:13 (Update 3-10-2016, 14:13)

De politie meldt op Facebook dat er gezocht wordt naar getuigen van de inbraken.