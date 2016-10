Het normale leven komt er weer aan

Mart Hoogkamer kan het niet laten. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Een feestje, een borrel, een festival? Emile ’Leidse Glibber’ van Aelst is erbij. Ditmaal begaf hij zich onder meer bij een hutspotbrunch, zag hij het ministerie van Cabaret en Taptoezaken in oprichting en was hij bij een sponsorbijeenkomst voor de Singelloop.

Door Emile van Aelst - 4-10-2016, 10:56 (Update 4-10-2016, 10:56)

Afgelopen week stond Leiden natuurlijk helemaal in het teken van 3 October er werd over niets anders gepraat en iedereen bereidde zich voor op het Feest der Feesten. Als de kater verdwenen is, de foto's en filmpjes bekeken en...