Geld Missieveiling Zoeterwoude direct naar hulpprojecten

ZOETERWOUDE - De veiling is pas 29 oktober, maar nu al heeft de werkgroep van de Missieveiling Zoeterwoude twee forse giften ontvangen van inwoners van Zoeterwoude.

Door Laura Heerlien - 3-10-2016, 23:49 (Update 3-10-2016, 23:49)

Er zijn in de loop der jaren wel meer giften voor de veiling binnengekomen, maar nu gaat het om hoge bedragen. Hoe hoog, dat wil de organisatie liever niet zeggen.

Het geld gaat naar de projecten die al paar jaar door de missieveiling worden ondersteund. Enkele weken terug zijn bedragen overgemaakt ten behoeve van acht projecten in Sri Lanka, Colombia, Nicaragua, Malawi, Tanzania, Bolivia en Ghana.

In alle gevallen gaat het om hulpprojecten waar inwoners van Zoeterwoude of hun familie (in)direct bij betrokken zijn.

Er wordt ook verantwoording afgelegd over wat er met het geld wordt gedaan. De Missieveiling Zoeterwoude gaat er prat op dat niets aan de strijkstok blijft hangen en voor ontvangen gelden een goede bestemming wordt gevonden.

In juli zijn Harry Borst uit Zoeterwoude en Henk de Boer uit Hazerswoude naar Tanzania gegaan, om het ziekenhuis in Mikumi, dat al jaren wordt ondersteund door de missieveiling, op te knappen. Voor Harry Borst, die voor het eerst meeging, was het een bijzondere ervaring. Samen met De Boer legde hij een parkeerterrein aan, zodat er niet meer pal voor de poort geparkeerd hoeft te worden. De twee mannen bouwden met behulp van de lokale bevolking bovendien een wachtruimte. Borst: ,,Daar kunnen familieleden van patiënten schuilen tegen regen en zon. Die moesten tot nu toe onder boom wachten.”

Schrijnend, zo kun je de situatie in het ziekenhuis in Mikumi wel noemen, denkt Borst. ,,Alles is er stuk. Van lekkende kranen tot lekkende daken. Alles wat je doet kost namelijk geld en dat geld is er niet. De Tanzaniaanse regering betaalt een aantal personeelsleden, maar daarmee zijn ze er nog lang niet. Als je bedenkt: slechts veertig procent van de patiënten is verzekerd. Van het overige deel betaalt niet iedereen. Er zijn Tanzanianen die binnenkomen en zeggen geld te hebben, maar er dan na de behandeling stiekem vandoor gaan. Terwijl het niet nodig is hè, het St. Kizito in Mikumi is een missieziekenhuis: ook zonder geld word je in principe gewoon geholpen. Maar mensen schamen zich er voor dat ze niet kunnen betalen. In Tanzania is vijftig procent van de bevolking 25 jaar of jonger en werkeloos.”

De 42e Missieveiling wordt gehouden op 29 oktober a.s. in het Muziekcentrum aan de Schenkelweg. Er wordt van alles geveild, van een waardebon voor klusjes, tot een dagje uit met een boot. Vorig jaar leverde de boottocht 625 euro op, een boerenkaas met jenever werd voor 275 euro afgehamerd.

