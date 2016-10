Agressieveling mishandelt meerdere personen in bus in Leiden

Foto: Facebook Politie

LEIDEN - In een bus op de Lammenschansweg in Leiden heeft een agressieve jongeman zondag meerdere mensen mishandeld. De verdachte kon later worden aangehouden.

Door Jan Balk - 3-10-2016, 16:08 (Update 3-10-2016, 16:08)

De politie meldt op Facebook dat de jongen even na 12:00 uur de bus uitliep. In een zoektocht naar de verdachte werd de politiehelikopter ingezet.

De verdachte werd uiteindelijk aangetroffen in een bushokje aan de Lammenschansweg. Ondanks hevig verzet kon de jongen worden aangehouden.