Sinan Can over chaos Arabische wereld

foto aFP Strijd in Aleppo.

LEIDEN - Documentairemaker Sinan Can (39) geeft woensdagmiddag in het Lipsius-gebouw van de Universiteit Leiden de eerste van drie lezingen over de Westerse inmenging in het Midden-Oosten. Can, die als journalist werd opgeleid aan de Hogeschool Tilburg, oogstte onder meer bekendheid met de documentaires De Arabische Storm en Bloedbroeders. Hij is de derde journalist om voor het Centre for the Study of Islam and Society van de Universiteit Leiden zijn indrukken te geven over het Midden-Oosten.

Door Wilfred Simons - 3-10-2016, 16:24 (Update 3-10-2016, 16:45)

Veel problemen in het Midden-Oosten zijn...