Angst en hebzucht spelbrekers

LEIDEN - Als mensen samenwerken, leidt dat vaak tot prachtige resultaten. Waarom, vraagt de nieuwe Leidse hoogleraar sociale psychologie Carsten de Dreu zich af, zitten mensen elkaar dan toch vaak dwars?

Door Wilfred Simons - 3-10-2016, 16:53 (Update 3-10-2016, 16:53)

Angst en hebzucht blijken spelbrekers, is zijn stelling tijdens zijn oratie op vrijdag 7 oktober. ,,Mensen zijn altijd bang dat hun bijdragen ten goede komen aan diegenen die zelf niets bijdroegen’’, zegt hij. ,,Altijd is er het risico dat we door hebzuchtige anderen worden uitgebuit. Daarom investeren we in bescherming in plaats van samenwerking.’’

De Dreu gaat in Leiden onder meer onderzoeken of het ’knuffelhormoon’ oxytocine samenwerking bevordert.