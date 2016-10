Joris’ kerstboom debuteert in Leiden

Foto kro/ncrv Joris Linssen en zijn kerstboom

LEIDEN - In Den Bosch is Joris’ Kerstboom al jaren een traditie. Dit jaar probeert kro/ncrv-presentator Joris Linssen het voor het eerst ook in Leiden. Op vrijdag 16 december staat hij met zijn boom op de Beestenmarkt.

Door Ruud Sep - 3-10-2016, 19:25 (Update 3-10-2016, 19:25)

Met Joris’ Kerstboom maakt de presentator die vooral bekend is van zijn Schiphol-gesprekken in Hello, Goodbey, een programma rond de vraag ’Aan wie denk jij met Kerst?’ Iedereen die dat wil, kan een foto op komen hangen in de grote dennenboom. Linssen spreekt met hen over de reden van hun komst en luistert naar de vaak bijzondere verhalen van jong en oud.

In Den Bosch stond Linssen de afgelopen zes jaar al bij het Bosch Winterparadijs. Dit jaar slaat hij zijn vleugels uit naar Deventer en Leiden. In Deventer zet hij zijn boom neer op het Dickens Festijn, in Leiden staat hij met zijn kerstboom op de Beestenmarkt in de aanloop naar de Kerstmarkt. De opening van de Kerstmarkt en de drijvende ijsbaan valt samen met het in het licht zetten van met foto’s volgehangen boom.

De uitzending van Joris’ Kerstboom staat gepland voor maandag 26 december rond 21.10 uur op NPO2.