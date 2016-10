Gaten in Optocht zijn weer helemaal terug

Foto Hielco Kuipers Honger? Even bij De Tregter langs.

LEIDEN - ,,Da’s geen gat, da’s een, eh...’’ Een vrouw in een rode jurk op het Levendaal kan het goede woord even niet vinden. De Spaanse ruiters in de Grote Optocht zijn al bij de Plantage, terwijl de wagen met trompettist, accordeonist en twee acrobaten net bij de Garenmarkt de hoek om komt. Daartussen fietsen alleen twee medewerkers van het Rode Kruis op een mountainbike.

Door Aad Rietveld - 3-10-2016, 19:39 (Update 3-10-2016, 19:39)

De 3 October Vereeniging besloot vorig jaar de optocht een beetje in te korten en de rijrichting...