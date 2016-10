’Het is tijd voor een speelfilm’

Foto Hielco Kuipers Hoeveel, zei u? Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Het is de hoogste tijd voor een speelfilm over Leidens Ontzet in 1574. Dat zei burgemeester Henri Lenferink maandag tegen de hoogwaardigheidsbekleders van andere gemeentes en instanties, die op uitnodiging van Leiden 3 oktober kwamen vieren.

Door Binnert Jan Glastra - 3-10-2016, 21:02 (Update 3-10-2016, 21:03)

Het genre loopt nu goed, dat blijkt wel uit recente producties over belangrijke hoofdstukken uit de vaderlandse geschiedenis, zoals Nova Zembla, Michiel de Ruyter en Kenau. ,,En dat ging nota bene om een verlóren slag’’, grapte Lenferink over laatstgenoemde film in de richting van...