Volle bak bij Nieuwscafé op de kermis in Leiden

Cartoon Maarten Wolterink Bep Monfils houdt spreekuur in het Nieuwscafé.

LEIDEN - Spannend zo’n meet and greet op de kermis? Voor Bep Monfils, beter bekend als Bep het Medium, niet. ,,Ik heb in de Stadsgehoorzaal voor 2600 man gestaan. Dát was spannend. Hier zijn en Leidenaren ontmoeten vind ik vooral heel erg leuk’’, zegt ze terwijl ze voor het Nieuwscafé van deze krant van de zon geniet.

Door Alieke Hoogenboom - 4-10-2016, 8:00 (Update 4-10-2016, 8:40)

Zij en cartoonist Maarten Wolterink - van wie elke zaterdag een spotprent op deze pagina staat - waren maandagmiddag te gast in het drukbezochte café op de kermis. Wolterink maakte ter plekke tekeningen, Bep stond paraat voor alle levensvragen. Lezers konden er verder terecht met vragen over de krant, voor koffie of om een slinger te geven aan het Rad van Fortuin.

,,Ik teken wat in me opkomt, maar natuurlijk met drie oktober als thema’’, zegt Wolterink. Zo maakt hij onder meer een spotprent van een veel gedeelde angst: minutenlang vastzitten in een kermisattractie. De Leidse Bep is ook een inspiratiebron voor de cartoonist. Hij maakt een foto van haar gezicht en gaat aan de slag. Niet met potlood op papier, maar op een digitaal tekentablet.

Voor Bram en Co Pater, trouwe lezers van de krant, is een rondje over de kermis vanaf hun verkeringstijd traditie. ,,Lekker rondlopen en geld vergokken’’, zegt hij lachend. Ze hebben de viering sinds ze samenzijn geen een keer overgeslagen. Ook toen ze drie jaar in Curaçao woonden, werd er gewoon hutspot gegeten. ,,Dat slaan we nooit over’’, benadrukken ze.

Foto

Bep hoeft zich geen moment te vervelen. Voorbijgangers willen met haar op de foto en stellen vragen. Geraakt is ze door het verhaal van een vrouw die bij haar kwam zitten. ,,Ik vroeg: is er in december iets bijzonders? En dan bedoel ik niet kerst of sinterklaas. Het antwoord was ja. Blijkt dat haar dochter, die jaren geleden op drie oktober is overleden, die maand opnieuw wordt begraven. Die vrouw wilde vandaag eigenlijk thuis blijven, maar is toch op pad gegaan. Ze zei tegen me: dat ik jou hier tegen kom, maakt mijn dag wat minder zwaar. Dat is precies waar ik het voor doe.’’