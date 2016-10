Fotoalbum: drie dagen kermis tijdens Leidens Ontzet

foto: Stefan Tetelepta

LEIDEN - Dit jaar was er een dag extra kermis tijdens het Leidens Ontzet. Het Leidsch Dagblad trok deze dagen er op uit om de bezoekers vast te leggen. Of het nu zonnig was, nacht of met regen, wij waren erbij.

Door Leander Mascini - 3-10-2016, 23:04 (Update 3-10-2016, 23:04)

Zo troffen wij onder meer burgemeester Lenferink aan in de botsauto's. Ook benieuwd of je bent gefotografeerd? Kijk dan snel in het fotoalbum.