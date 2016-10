Dronken scooterbestuurder botst tegen auto op in Leiden

Foto: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Een scooterbestuurder is maandagavond tegen een auto opgebotst aan het Noordeinde in Leiden. De bestuurder bleek te veel te hebben gedronken en is aangehouden.

De auto raakte beschadigd door het ongeval. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.