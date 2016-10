Fietser gewond bij ongeval op rotonde in Leiden

LEIDEN - Een man op een fiets is dinsdagochtend op de rotonde van de Haagse Schouwweg in Leiden gewond geraakt. Hij werd hier aangereden door een auto.

De man werd door de automobilist over het hoofd gezien. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De verkeersongevallenanlyse (VOA) van de politie heeft onderzoek gedaan naar de aanrijding. In verband met het onderzoek was de weg plaatselijk afgesloten, waardoor het verkeer voor Wassenaar flink moest omrijden.