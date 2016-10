Fotomuur in Leidse fietstunnel al drie keer vernield

LEIDEN - De herfstfoto’s zitten er nog maar net, maar ze zijn nu al drie keer vernield. Maandagavond of -nacht was het weer raak: de wandbekleding in de tunnel onder de Churchilllaan en de Haagweg werd van de muur getrokken.

Door Janneke Dijke - 4-10-2016, 14:36 (Update 4-10-2016, 14:39)

'Iemand moet toch iets gezien hebben?'

Half september werden de fotocollages tegen de tunnelmuren geplakt. De collages zijn een ontwerp van Barbara van Druten en Niki Koutouras. Kunstenares Judith van der Meer beschilderde de uiteinden van de tunnel.

,,Het was nog niet helemaal klaar’’, vertelt Van Druten. ,,Er moest nog een coating overheen en er moesten nog plinten op.’’

Die plinten zouden het lastiger maken om aan de randjes te pulken. De eerste twee gesloopte stukken van de fotocollage werden direct gerepareerd.

Van Druten en Koutouras zijn enorm teleurgesteld. ,,Dit raakt me echt’’, zegt Van Druten. ,,Toen ik het hoorde was ik er fysiek misselijk van. Het is toch jouw baby. Er is met een mes in gesneden: dit is moedwillig vernield.’’

Ze overwegen aangifte te doen, en roepen getuigen op om zich te melden. ,,Het is een hele drukke tunnel. Iemand moet toch iets gezien hebben?’’

Nooit eerder werden hun fotocollages vernield. De twee plakten hun ontwerpen al op talloze plekken tegen de muur. Mogelijk hecht het materiaal niet goed aan de bakstenen muur van deze tunnel. ,,Normaal plakken we altijd op glad oppervlak. Deze muur had reliëf. Maar de drukkerij had gezegd dat het kan’’, zegt Van Druten.

Woensdag houden de ontwerpers beraad met de gemeente, die opdrachtgever is. In hetzelfde project werd de Ridderspoortunnel in de Merenwijk al verfraaid, en komt de tunnel in de Plesmanlaan nog aan de beurt. Van Druten weigert op te geven. ,,Wij bijten ons erin vast. We gaan zeker weten opleveren.’’