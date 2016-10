Man zwaargewond na aanval door groep tijdens Leids Ontzet

LEIDEN - Een 26-jarige man uit Berkel en Rodenrijs is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een steekincident in het centrum van Leiden tijdens Leids Ontzet.

De man werd geslagen en gestoken

Het voorval vond plaats tussen 4.15 uur en 4.43 uur aan de Oude Singel, tussen de Volmolengracht en de Marktsteeg. Het slachtoffer liep meerdere steekwonden op toen hij werd aangevallen door een groep van zes à zeven mannen.

Nadat een ambulance de man vervoerde naar het ziekenhuis, werd hij geopereerd. Op dit moment ligt de man nog in het ziekenhuis, hij heeft aangifte gedaan van de zware mishandeling.

Het slachtoffer was samen met een 24-jarige vriendin uit Berkel en Rodenrijs in het centrum van Leiden. Toen beiden om 4.15 uur een discotheek aan de Langegracht verlieten, raakten ze, langs de gracht aan de Oude Singel, kort in gesprek met een onbekende, donker getinte man, die op een bankje zat. Verder op stonden nog 6 à 7 mannen, vermoedelijk vrienden van deze onbekende man. Als snel kwam dit groepje bij het bankje staan.

Plotseling en zonder directe aanleiding werd het slachtoffer geslagen en gestoken door de groep mannen, waarbij hij in de gracht belandde. Toen hij uit de gracht klom, zag hij dat ook zijn 24-jarige vriendin slachtoffer werd van de groep.

Hierop renden beide slachtoffers weg vanaf de Oude Singel richting de kermis, waarbij de groep mannen hen achtervolgden. Om 4.43 uur spraken de slachtoffers met een beveiliger en een taxichauffeur, die direct de hulpdiensten belden. Hierop werd de 26-jarige man vanaf de Stationsweg vervoerd naar het ziekenhuis. Zijn vriendin raakte lichtgewond.

Op het moment van dit steekincident was er, in verband met de festiviteiten in Leiden, veel publiek aanwezig. De recherche onderzoekt deze steekpartij en roept getuigen op om zich te melden.

