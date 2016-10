Chopinclub wil piano op Leiden Centraal

LEIDEN - Het Leids-Oegstgeestse Chopingenootschap heeft de NS per brief gevraagd om een piano of vleugel in de Leidse stationshal.

Het genootschap speelt geregeld op de stationspiano’s die sinds enige tijd op meerdere stations staan, en hoopt dat snel ook in Leiden te kunnen. ,,Onze vingertoppen jeuken appassionato.’’